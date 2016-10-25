Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Воле народа" рассказали, когда депутатская группа прекратит существование

Вторник, 25 октября 2016, 21:28

Председатель депгруппы "Воля народа" Ярослав Москаленко заявляет, что выход из политобъединения Юрия Шаповалова не является неожиданностью.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном во вторник вечером.

"Наша депутатская группа в основном состоит из мажоритарщиков. (...) Выход Шаповалова не является неожиданностью. Политическую миграцию никто не отменял. Но в целом ситуация внутри группы не изменилась, каждый делает свою работу", - сообщил Москаленко.

"Относительно будущего "Воли народа", то мы предложили ряду депутатов-мажоритарщиков войти в группу. Если они согласятся, то группа будет сохранена. В случае, если этого не произойдет, де-юре "Воля народа" прекратит существование, одновременно де-факто и в дальнейшем мы будем держаться вместе в нынешнем составе", - добавил он.

Как известно, согласно регламенту Верховной Рады, депутатская группа в парламенте не может быть меньше наименьшей фракции политической партии.

Сейчас наименьшее количество депутатов входит во фракцию партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и Радикальной партии Олега Ляшко - по 21 нардепу в каждой.

21 октября депутат Юрий Шаповалов вышел из группы "Воля народа" в Верховной Раде, теперь в этом объединении насчитывается 18 депутатов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: