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МИД: Путин может летать в Крым только с разрешения Киева

Среда, 26 октября 2016, 18:05

Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД РФ из-за очередного несогласованного с Киевом визита Владимира Путина в оккупированный Крым.

Об этом говорится в сообщении ведомства в среду.

Путин прибыл в Крым 26 октября.

Ведомство указывает на "недопустимости несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства".

"Украинская сторона рассматривает этот и другие подобные так называемые "визиты" руководства РФ как дальнейшие попытки легитимизации незаконной аннексии Автономной Республики Крым и. г. Севастополь, которые уже привели к экономическим, социальным и гуманитарным проблемам на полуострове", - говорится в сообщении,

Указывается, что такими действиями Россия показывает демонстративное пренебрежение государственным суверенитетом Украины.

"МИД Украины заявляет, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные т.н. "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия", - сказано в сообщении.

Российскому внешнеполитическому ведомству отправлено соответствующую ноту протеста.

Как известно, Путин второй раз за осень посещает аннексированный Крым.

В Крыму он назвал участников прошлогодней блокады Крыма идиотами.

Украинская правда

Темы: МИДКрыманнексия
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