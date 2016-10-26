МИД: Путин может летать в Крым только с разрешения Киева
Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД РФ из-за очередного несогласованного с Киевом визита Владимира Путина в оккупированный Крым.
Об этом говорится в сообщении ведомства в среду.
Путин прибыл в Крым 26 октября.
Ведомство указывает на "недопустимости несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства".
"Украинская сторона рассматривает этот и другие подобные так называемые "визиты" руководства РФ как дальнейшие попытки легитимизации незаконной аннексии Автономной Республики Крым и. г. Севастополь, которые уже привели к экономическим, социальным и гуманитарным проблемам на полуострове", - говорится в сообщении,
Указывается, что такими действиями Россия показывает демонстративное пренебрежение государственным суверенитетом Украины.
"МИД Украины заявляет, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные т.н. "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия", - сказано в сообщении.
Российскому внешнеполитическому ведомству отправлено соответствующую ноту протеста.
Как известно, Путин второй раз за осень посещает аннексированный Крым.
В Крыму он назвал участников прошлогодней блокады Крыма идиотами.
Украинская правда