Порошенко представил нового главу Житомирской ОГА

Президент Петр Порошенко представил нового главу Житомирской областной государственной администрации Игоря Гундича.



Это произошло в четверг во время визита главы государства в Житомир.

Сам Гундич выразил президенту "уважение и благодарность за доверие".

"Уверяю вас, что направлю все ресурсы на реализацию стратегии президента" Украина 2020 "на Житомирщине", - заявил новый губернатор.

Гундич говорит, что к ответственности готов

Как сообщалось, конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Гундича председателем Житомирской ОГА 4 октября.

Гундич родился 28 декабря 1975 года в Житомире, образование - высшее, квалификация - менеджер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 2003 году заведующим кормовым двором общества с ограниченной ответственностью "Южное" в с. Буряки Бердичевского района Житомирской области.

С июля 2005-го по май 2006-го года он руководил исполнительным комитетом житомирской городской организации партии "Народный союз "Наша Украина".

С мая 2006-го по ноябрь 2010-го года Гундич работал первым заместителем мэра Житомира по вопросам деятельности исполнительных органов.

С октября 2012-го по апрель 2016-го года - директор ООО "Элитное" (с. Буряки Бердичевского района).

В 2015 году Гундич задекларировал 134,8 тыс. гривен доходов.

Украинская правда, Українські новини