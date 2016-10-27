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РосСМИ рассказывают новую страшилку о "Правом секторе"

Четверг, 27 октября 2016, 16:11

Российские издания распространяют заявления якобы участницы "Правого сектора" о том, что на одной из баз движения в Донецкой области удерживают людей, причастных к расстрелу "майдановцев".

Так, соответствующее видео распространяет российское агентство "РИА Новости".

26 октября донецкие боевики сообщили о задержании активистки "Правого сектора" Лилии Коц на подконтрольной им территории.

Боевики заявили, что Коц прибыла по заданию "Правого сектора" и ОУН "с целью организации похищения военнослужащего Вооруженных сил ДНР".

Добровольческое движение "Организация украинских националистов" и "Правый сектор" отрицают причастность задержанной к их организациям.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПравый секторпропаганда
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