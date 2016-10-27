РосСМИ рассказывают новую страшилку о "Правом секторе"

Российские издания распространяют заявления якобы участницы "Правого сектора" о том, что на одной из баз движения в Донецкой области удерживают людей, причастных к расстрелу "майдановцев".

Так, соответствующее видео распространяет российское агентство "РИА Новости".

26 октября донецкие боевики сообщили о задержании активистки "Правого сектора" Лилии Коц на подконтрольной им территории.

Боевики заявили, что Коц прибыла по заданию "Правого сектора" и ОУН "с целью организации похищения военнослужащего Вооруженных сил ДНР".

Добровольческое движение "Организация украинских националистов" и "Правый сектор" отрицают причастность задержанной к их организациям.