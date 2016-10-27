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Путин: США будут работать параллельно с "нормандским форматом"

Четверг, 27 октября 2016, 18:41

Россия не против привлечения в "нормандский формат" США, но есть договоренность работать с ними параллельно.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на валдайском клубе, пишет российский "Интерфакс".

"Нужно ли привлекать кого-то другого? Российская позиция такая: мы не против привлекать кого бы то ни было, в том числе и наших американских партнеров. Но договорились таким образом со всеми участниками этого процесса, что мы с американскими нашими коллегами будем работать параллельно", - сказал добавил он.

Путин продолжил: "Мой помощник и госпожа Нуланд (помощник госсекретаря США Виктория Нуланд) встречаются регулярно, и эти темы обсуждают, ищут компромиссы. Но это, разумеется, делается не келейно, тайно, все участники "нормандского формата" в курсе, знают, и мы учитываем, конечно, позицию наших американских партнеров".

Путин также заявил, что был единственным, кто поддержал идею украинского лидера Петра Порошенко о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе в отличие от других лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция).

"Президент Порошенко выступил с инициативой о так называемой полицейской миссии во время проведения будущих возможных выборов на Донбассе - в Донецке и Луганске. Я единственный, кто его поддержал", - сказал президент РФ.

"Я не называю это полицейской миссией в силу того, что все остальные участники процесса возражают", - продолжил Путин.

Темы: СШАМинские соглашения
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