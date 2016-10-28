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Климкин надеется на завершение расследования по МН-17 весной

Пятница, 28 октября 2016, 01:44

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что результаты расследования трагедии самолета рейса МН-17, произошедшей в июле 2014 года на Донбассе, будут представлены весной 2017 года.

Об этом он заявил в эфире телеканала "24", передает "Интефакс-Украина".

"Я надеюсь, что расследование в следующем году будет закончено, может быть весной, может несколько позже. И у нас будут окончательные результаты", - отметил он.

По словам Климкина, есть два возможных варианта привлечения виновных к ответственности: международный трибунал и суд национальной юрисдикции. Он подчеркнул, что в обоих вариантах украинская сторона уже имеет проработанную юридическую процедуру.

Темы: Климкин
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