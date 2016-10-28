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Грынив отказался объяснять, на что семья купила квартиру и машину

Пятница, 28 октября 2016, 09:58
Грынив отказался объяснять, на что семья купила квартиру и машину

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Грынив не захотел объяснить происхождение своих доходов и части имущества своей семьи.

На попытки журналистов программы "Схемы" прояснить нестыковки в декларациях депутат заявил: "Вы мне не интересны! Я вам объяснил. И делайте, что хотите. А к вам я имею большое пренебрежение".

Ранее журналисты "Схем" установили, что часть имущества семьи депутата не соответствует официальным совокупным доходам, указанным в декларациях Грынива, сообщает "Радио Свобода".

В частности, в 2014 году супруга Игоря Грынива приобрела квартиру площадью 145 квадратных метров в элитном комплексе "Покровский посад" в Киеве.

 

Вместе с тем в декларации за 2014 год Грынив задекларировал совокупный доход жены в сумме 22 263 гривны. А сам Грынив задекларировал 210 тысяч гривен заработной платы.

В 2013 году, согласно декларации на сайте Верховной Рады, семья Грынива – а это супруга, дочь и сын – на трех заработали всего 292 тысячи гривен. А сам Грынив задекларировал 224 тысячи заработной платы и еще 100 тысяч гривен на банковском счету.

Получается, что за два года семья Грынива заработала 750 тысяч гривен. Это в разы меньше, чем стоимость одной квартиры жены. Сейчас квартиру такой площади в этом комплексе можно приобрести почти за 7 миллионов гривен.

 

Эти апартаменты в собственности жены появились после отставки Грынива с должности заместителя главы Администрации президента и избрания народным депутатом по списку БПП.

Происхождение квартиры сам Игорь Грынив аргументировал тем, что в прошлом был бизнесменом: "Свой первый, как говорят, большой заработок – не будем называть цифры – я заработал в 1996 или 1997 году".

В январе 2015 года 21-летний сын народного депутата Роман-Даниил приобрел авто Audi Q7, которым пользуется и сам Игорь Грынив.

 

Автомобиль такого года выпуска в разных комплектациях стоил от 70 до 140 тысяч евро. Хотя, как отметил Игорь Грынив, его сын окончил учебу в магистратуре в 2016 году, – а следовательно, на момент приобретения машины еще был студентом.

"Сегодняшний день в связи с тем, что я действительно время от времени у него беру этот автомобиль, чтобы не простаивал, и это вы его увидите в моей декларации", – объяснил Грынив, когда журналисты ждали его у Верховной Рады.

В декларации нардепа за 2015 год указан совокупный доход 577 тысяч гривен, из которых 77 тысяч – заработная плата. А 500 тысяч гривен получены от продажи движимого имущества.

Если сравнивать декларации за 2014 и 2015 года, то выглядит, что ни от какого движимого имущества Грынив не избавлялся. Какое именно имущество продал Грынив, он сообщить отказался: "Я не хотел бы вам это объяснять".

Как известно, 29 сентября, за два месяца до окончания срока подачи электронных деклараций, Грынив предлагал внести изменения в закон "О предотвращении коррупции".

В частности, он хотел засекретить от общественности целый перечень информации об имуществе депутатов и чиновников, например, предлагал не обнародовать в электронных декларациях информацию о наличке, подарках, сведения о ценном движимом имуществе и отменить уголовную ответственность за ошибки в декларациях.

Игорь Грынив – политтехнолог, народный депутат пяти созывов ВР. Он работал с президентом Виктором Ющенко, а в 2014 году руководил предвыборным штабом кандидата Петра Порошенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииГрынивБППСМИ
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