Порошенко назначил губернатора Киевской области, избранного комиссией

Президент Петр Порошенко назначил Александра Горгана руководителем Киевской областной государственной администрации.

Об этом он объявил в пятницу.

Как известно, ранее кандидатуру Горгана одобрила конкурсная комиссия.

До сих пор он возглавлял Вышгородскую райгосадминистрацию Киевской области.

9 сентября Порошенко уволил Максима Мельничука с должности главы Киевской областной государственной администрации, а 16 сентября объявил конкурс на должности киевского губернатора и глав 11 райадминистраций в 2 областях.

Источник "Украинской правды" ранее сообщил, что Горган "является человеком" депутата от группы "Воля Народа" Ярослава Москаленко. Вышгородский район, где Горган занимал должность председателя РГА, – это округ Москаленко.

Горган является выходцем из Западной Украины, а именно – из Калуша Ивано-Франковской области.

Олег Шанковский, УП