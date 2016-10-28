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Порошенко назначил губернатора Киевской области, избранного комиссией

Пятница, 28 октября 2016, 11:51
Порошенко назначил губернатора Киевской области, избранного комиссией
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Президент Петр Порошенко назначил Александра Горгана руководителем Киевской областной государственной администрации.

Об этом он объявил в пятницу.

Как известно, ранее кандидатуру Горгана одобрила конкурсная комиссия.

До сих пор он возглавлял Вышгородскую райгосадминистрацию Киевской области.

9 сентября Порошенко уволил Максима Мельничука с должности главы Киевской областной государственной администрации, а 16 сентября объявил конкурс на должности киевского губернатора и глав 11 райадминистраций в 2 областях.

Источник "Украинской правды" ранее сообщил, что Горган "является человеком" депутата от группы "Воля Народа" Ярослава Москаленко. Вышгородский район, где Горган занимал должность председателя РГА, – это округ Москаленко.

Горган является выходцем из Западной Украины, а именно – из Калуша Ивано-Франковской области.

Олег Шанковский, УП

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Темы: ПорошенкоКиевская область
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