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Порошенко призначив губернатора Київщини, обраного комісією

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 11:51
Порошенко призначив губернатора Київщини, обраного комісією
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Президент Петро Порошенко призначив Олександра Горгана керівником Київської обласної державної адміністрації.

Про це він оголосив у п'ятницю.

Як відомо, раніше кандидатуру Горгана схвалила конкурсна комісія.

Досі він очолював Вишгородську райдержадміністрацію Київської області.

9 вересня Порошенко звільнив Максима Мельничука з посади голови Київської обласної державної адміністрації, а 16 вересня оголосив конкурс на посаді київського губернатора й голів 11 райадміністрацій у 2 областях.

Джерело "Української правди" раніше повідомило, що Горган "є людиною" депутата від групи "Воля Народу" Ярослава Москаленка. Вишгородський район, де Горган займав посаду голови РДА, – це округ Москаленка.

Горган є вихідцем з Західної України, а саме – з Калуша Івано-Франківської області.

Олег Шанковський, УП

Теми: ПорошенкоКиївська область
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