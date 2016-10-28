Билозир показала ценные часы и 60 тыс долларов наличности
Нардеп "БПП" и певица Оксана Билозир задекларировала ценные часы, земли, квартиры и автомобили.
Соответствующая информация указана в электронной декларации, размещенной на сайте НАПК.
Согласно данным, Билозир владеет двумя земельными участками в Малых Дмитровичах (2431 кв. м и 1479 кв м), одним в Киеве (785 кв м) и еще одним в Козевой (80 кв м), а также садовым домиком в столице (149.80 кв м).
В то же время ее муж Роман Недзельский имеет недостроенный дом в Киеве, квартиры во Львове и Полянице. У сына Ярослава Недзельского есть квартира и гараж в Киеве.
Причем о квартире во Львове супруг Билозир отказался предоставлять подробную информацию.
В декларации певицы также есть офис в Киеве, который еще не оформлен на нее должным образом.
Из ювелирных изделий Билозир указала две пары часов - часы Chopard с бриллиантами и часы из золота Patek Philippe, а также кольцо с бриллиантом Gagaruk.
Народный депутат также имеет автомобили BMW X6 и BMW 520i.
Ее муж распоряжается двумя автомобилями Toyota Sequoia, мопедом Victiory Vision и водным транспортным средством Bavaria-37 Sport HT.
Сын Ярослав владеет автомобилем Renault Duster.
На счетах у Билозир есть 11 млн 868 тыс. 968 грн (Еврогазбанк), 22 тыс. 886 грн и EUR795 (ОТП банк), 2 тыс. 290 грн, $ 977 и EUR5382 (Диамантбанк).
Наличными она держит $ 60 тыс.
Билозир в 2015 году получила следующие доходы: 118 тыс. 880 грн пенсии, гонорар - 7 тыс. грн.
Ее муж получил в прошлом году 237 тыс. 951 грн зарплаты в "Национальном дворце искусств "Украина" и 500 грн гонорара.
Сын Ярослав указал зарплату в ООО "Управление персоналом" в размере 137 тыс. 270 грн.
Украинская правда