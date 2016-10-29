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Очевидцы сообщают о сильном обстреле Авдеевки

Суббота, 29 октября 2016, 01:40

В Авдеевке Донецкой области происходит сильный обстрел, который начался около 23.00.

Об этом сообщают местные жители, информацию подтверждают и волонтеры, которые находятся на позициях у населенных пунктов, и жители оккупированного Донецка и Макеевки, пишет проект Радио Свобода Донбас.Реалии.

По их информации, под сильным артиллерийским огнем - Авдеевка, Оленевка, поселок Трудовское и район Донецкого аэропорта.

Обстрел ведется со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Макеевки, которые неподконтрольные Украине, говорят очевидцы. По словам местных жителей, этот обстрел сильнейший за последнее время.

В штабе украинской военной операции пока ничего не сообщают об этом обстреле.

Ранее в пятницу в штабе АТО заявили об 21 обстреле со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов с полуночи до 18.00.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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