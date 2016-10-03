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В ФСБ заявили, что корреспондент Укринформа – сотрудник ГУР

Понедельник, 3 октября 2016, 09:52
В ФСБ заявили, что корреспондент Укринформа – сотрудник ГУР
twitter Марка Фейгина

ФСБ РФ заявляет, что украинский журналист Роман Сущенко является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом говорится в сообщении ФСБ РФ, передает РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности РФ в Москве при проведении шпионской акции задержан кадровый сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Сущенко Роман Владимирович", — сообщает ФСБ России во вторник.

По данным ведомства, гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие.

Сущенко  - парижский корреспондент издания Укринформ, прибыл в Россию по частным делам.

В РФ его задержали и обвинили в шпионаже.

Информация о задержании Сущенко стала известной благодаря российским правозащитникам, которые случайно узнали о том, что украинский журналист содержится в российской тюрьме.

В Укринформе заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участником "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИРосcия
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