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Сутки в АТО: Без потерь, 4 бойца и 3 работника ГФС ранены

Воскресенье, 30 октября 2016, 11:59
Сутки в АТО: Без потерь, 4 бойца и 3 работника ГФС ранены

За минувшие сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военнослужащих нет.

Об этом на брифинге 30 жотвня сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

При этом, по данным штаба, 4 бойца ВСУ получили ранения. Также в результате обстрела со стороны боевиков ранения получили 3 работника Государственной фискальной службы.

"Утром в субботу под огонь противника попал мобильный отряд "Фантом", который борется с нелегальной перевозкой товаров через линию разграничения. Инцидент произошел в с.Лопаскино, недалеко от Счастья: оккупанты открыли огонь по "фантомовцам" с противоположного берега Северского Донца", - отметил Мотузяник.

На помощь отряду ГФС прибыл пограничный наряд, который помог отбить нападение врага, пограничники и военные помогли эвакуировать раненых в тыл.

"Основные боевые действия велись в Попаснянском районе. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 2 - из тяжелого вооружения", - сообщил представитель Минобороны.

На Донецком направлении зафиксировано 14 вражеских обстрелов, в том числе 9 - из тяжелого вооружения и 1 боестолкновение, на Мариупольском - 28 вражеских обстрелов, в том числе 13 - из тяжелого вооружения.

Полетов вражеских БПЛА вчера зафиксировано не было.

 

Украинская правда

Темы: АТОДонбассоружиежертвы
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