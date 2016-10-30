Найем приобрел б/у автомобиль и рассказал о подарке брата

Народный депутат Мустафа Найем 26 октября приобрел автомобиль Honda Accord 2010 года выпуска.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что приобрел авто по объявлению в интернете за 364 тыс. грн собственных средств, указанных в декларации за прошлый год.

Найем написал, что в понедельник проинформирует НАПК о существенном изменении имущественного положения.

Согласно электронной декларации за 2015 год, нардеп имел 10 тысяч евро и 6 тысяч долларов наличных средств.

Он получил в Верховной Раде 72 853 грн зарплаты. Кроме того, как доход от занятия независимой профессиональной деятельностью Найем получил от Украинского Католического Университета 39 663 грн, от НАВС – 21 170 грн.

Также от Всеукраинской благотворительной организации "Фонд Виктора Пинчука-С" в качестве "выплат или возмещения творческими союзами" депутат получил 53 315 грн, роялти от ИД "Медиа-ДК" составило 1197 грн.

Найем также владеет 20% квартиры площадью 63,35 кв.м. в Киеве.

В декларации также указаны права на торговые марки "Найєм Мустафа", "Найєм Мустафа" латинскими буквами и"Найем Мустафа", стоимость каждого из которых составляла 1200 грн.

Как пояснил депутат в эфире канала "112 Украина" в субботу, торговые марки - это подарок от брата-юриста.

"Это смешной подарок. У меня брат - юрист. Мы в семье дарим друг другу подарки очень символичные. И он как юрист сделал такой жест", - сказал Найем.

Он также пояснил, что выплаты от Фонда Пинчука ему и нардепу Сергею Лещенко касались поездки в Давос в 2015 году.

"О том, что это Фонд Пинчука, мы узнали уже по факту. Это Давос в 2015 году. Нас туда пригласили. Сумма, указанная там - это наш перелет, выступление там и дорога обратно. Все переговоры об этом я вел с фондом "Відродження" Джорджа Сороса. Потом оказалось, что фонд "Відродження" является одним из спонсоров мероприятия, которое организовывал Пинчук, и они таким образом делают перерасчет. Я уже в своей налоговой декларации увидел, что за меня платил не фонд "Відродження", а Фонд Пинчука", - рассказал депутат.

Украинская правда