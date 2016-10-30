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Данилюк: Повышение "минималки" не провоцирует рост инфляции

Воскресенье, 30 октября 2016, 19:57

Повышение минимальной заработной платы в Украине пройдет без дополнительного роста инфляции.

Об этом в эфире телеканала "1+1" вечером 30 октября заявил министр экономики Александр Данилюк.

"Не будет инфляции (большей, чем прогнозируется) ... Это решение (о повышении минимальной зарплаты) не повлияет на инфляцию в следующем году", - заявил Данилюк.

Отвечая на вопрос, откуда правительство будет брать средства для выплаты повышенной минимальной зарплаты, он объяснил, что этот процесс будет проходить за счет детенизации экономики.

"Эти средства сейчас находятся в "тени", они выплачиваются в конвертах. И эти средства легализуются, войдут в систему в качестве белых зарплат и как налоги, а это значит, что дополнительной денежной массы не будет", - отметил министр.

Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах повысить минимальную зарплату в 2017 году до 3200 гривен.

Вице-премьер-министр Павел Розенко отметил, что рост минимальной заработной платы до 3,2 тысяч гривен не повлияет на размер субсидии, назначенной в отопительном сезоне 2016-2017 годов.

В свою очередь президент Петр Порошенко заверил, что рост "минималки" не повысит налоги для бизнеса.

Интерфакс-Украина

Темы: зарплатыМинфининфляция
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