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Е-декларации: два депутата из "Воли народа" заплатят штраф

Понедельник, 31 октября 2016, 16:01

Электронные декларации нардепов депутатской группе "Воля народа" Вячеслава Богуслаева и Анатолия Гиршфельда не были учтены НАПК по техническим причинам.

Об этом заявила руководитель пресс-службы группы "Воля народа" Галина Нагорная.

"В связи с этим пресс-служба депутатской группы "Воля народа" просит журналистов учесть, что декларация А.Гиршфельда была подана в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в пятницу, 28 октября. Вместе с тем, в связи с техническими причинами она не была учтена НАПК", – говорится в сообщении.

Нагорная указывает, что аналогичная ситуация сложилась у Богуслаева.

Руководитель пресс-службы "Воля народа" отмечает, что помощники вносят соответствующие исправления ошибок.

Теперь Национальное агентство по предупреждению коррупции должно выставить административный штраф.

Нагорная заверила, что народные депутаты заплатят этот штраф.

Как известно, в НАПК отмечали, что срок подачи электронных деклараций истек 30 октября, но 7 народных депутатов не отчитались о своем имуществе.

На брифинге 31 октября, заявил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий также отметил, что за указание недостоверных данных или шуток в электронных декларациях чиновники и депутаты будут привлекаться к административной ответственности.

Валентина Романенко, УП

Темы: декларацииВерховная РадаНАПК
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