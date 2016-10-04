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У ГПУ есть претензии к запорожскому прокурору. Активисты его защищают

Вторник, 4 октября 2016, 13:05

Генпрокуратура установила ряд нарушений при проверке деятельности прокуратуры Запорожской области.

Об этом сообщают во вторник "Українські новини", ссылаясь на источник в Генпрокуратуре.

"Результаты проверки показали, что принятые руководством прокуратуры Запорожской области меры оказались недостаточными для обеспечения надлежащей реализации полномочий прокуроров в условиях законодательных изменений и реформирования. В организации работы органов прокуратуры – существенные недостатки и просчеты, что требует принятия неотложных дополнительных мер для исправления положения", – заявил собеседник агентства.

По его словам, при проверке были установлены существенные нарушения требований закона о люстрации и другие нормативные документы по этим вопросам.

"Недостаточная результативность оперативного рассмотрения руководством прокуратуры, прежде всего, вопросов досудебного расследования... Не уделяется должное внимание расследованию уголовных производств", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, допускаются нарушения при определении квалификации преступления, а также случаи нерегистрации уголовных преступлений.

Он утверждает, что во время досудебного расследования в актуальных уголовных процессах, которые получили широкий общественный резонанс (в частности, преступления во время "Революции Достоинства"), руководство областной прокуратуры не осуществляло персональное процессуальное руководство и поддержку государственного обвинения в суде.

В то же время сам прокурор Запорожской области Александр Шацкий обратился с иском в суд с просьбой признать незаконным приказ генпрокурора о проведении проверок в прокуратуре и отстранение его от должности.

Об этом "Украинской правде" сообщили активисты, проводящие во вторник митинг под стенами ГПУ.

Активисты требуют встречи с Луценко, а также оставить Шацкого на должности прокурора области.

Они отмечают, что Шацкий был одним из организаторов Майдана в Запорожье и его кандидатура была выдвинута непосредственно на Майдане.

По словам активистов, с августа 2016 года по приказу Луценко в областной прокуратуре начались одна за другой проверки.

"Во время последней, инициированной нардепом Карпунцовым, Шацкого даже отстранили от должности на период проверки, но пока он остается в должности. Также прокурор области подал в суд на генпрокурора Луценко о незаконности назначенной им проверки и незаконности отстранения от должности. Дело рассматривает Киевский окружной административный суд", – сообщили митингующие.

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Темы: ГенпрокуратураЗапорожье
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