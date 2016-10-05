Украина требует от РФ освободить Сущенко и просит помощи ОБСЕ

Украина призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе отреагировать на задержание в России журналиста "Укринформа" Романа Сущенко и содействовать его освобождению.

Такой призыв содержится в заявлении делегации Украины, озвученном на заседании Постоянного совета ОБСЕ 4 октября, сообщает МИД.

"Мы призываем председательство в ОБСЕ и представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации отреагировать на этот недопустимый случай преследования украинского журналиста в нарушение обязательств ОБСЕ в России и международных обязательств, а также использовать все доступные инструменты для его немедленного и безусловного освобождения", – говорится в нем.

В заявлении также содержится призыв к России немедленно освободить украинского журналиста, сообщает "Укринформ".

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно дать консульский доступ к Роману Сущенко согласно Венской конвенции о консульских отношениях", – заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук.

"Мы призываем Россию немедленно выполнить свои обязательства перед ОБСЕ и международные обязательства касательно свободы средств массовой информации и свободы высказывания мнений и немедленно освободить господина Сущенко", – сказал он.

Как известно, 5 октября Верховная Рада призвала Европарламент, парламенты государств-членов ЕС, США, Канады и Японии, а также действующего главу ОБСЕ Франка-Вальтера Штайнмаера и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуню Миятович консолидировать усилия для освобождения украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.

Собственного корреспондента Украинского национального информагентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. Вечером 2 октября российские СМИ сообщили, что Сущенко держат в СИЗО "Лефортово" и обвиняют в шпионаже.

Московский суд арестовал Сущенко до 30 ноября.

Его адвокат Марк Фейгин 4 октября смог ненадолго попасть к подзащитному.

Консула к журналисту не пускают.

Сущенко работает в "Укринформе" с 2002 года, а собственным корреспондентом агентства во Франции – с 2010 года.