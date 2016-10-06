Экс-глава ГАИ Киева назвался русским и обжаловал свой арест в Москве

Задержанный в России по подозрению в коррупции бывший начальник Управления Государственной автомобильной инспекции в Киеве Николай Макаренко обжаловал свой арест.

Об этом "Украинским новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Макаренко сидит в Москве. Подал апелляцию на свой арест", – сказал собеседник.

По его словам, украинская сторона отправила в Россию все документы, необходимые для его экстрадиции в Украину.

По словам источника, Макаренко утверждает, что является гражданином России, что не соответствует действительности.

Как известно, ранее российские правоохранители в московском аэропорту "Домодедово" задержали Макаренко, который находился в международном розыске по подозрению в коррупции.

В апреле 2015 года милиция объявила в розыск Макаренко по подозрению в коррупции. Коррупционные схемы базировались на незаконных механизмах получения денег в регистрационно-экзаменационных отделах при оформлении автомобилей.