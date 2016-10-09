Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России работает 40% всех трудовых мигрантов из Украины - СМИ

Воскресенье, 9 октября 2016, 07:20

В России работает до 40% всех трудовых мигрантов из Украины, причем каждый пятый - без каких-либо правовых оснований.

Об этом говорится в статье Юлии Самаевой для DT.UA.

"Да, конфликт на Востоке сказался на лояльности украинцев к агрессивному соседу, с 2014 года Количество наших сограждан, которые посещают РФ, сокращается. В 2013 году более 6 млн украинском посетили РФ, в 2015-м - уже чуть больше 4 млн. Но все равно это вторая по посещаемости украинцами страна", - говорится в статье.

На данный момент, по данным Миграционной службы РФ, на территории России находится 2,1 млн украинцев трудоспособного возраста.

Как пишет Самаева, последнее исследование трудовой миграции в Украине проводилось в 2012-м году Институтом демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи и Госстатом.

Мигрант, который ищет работу в РФ, - это человек, преимущественно из сельской местности (более 60%), занят тяжелым физическим трудом, который часто работает нелегально (более 20%) и выезжает на заработки на несколько месяцев.

Чаще всего это житель одной из западных областей (более 70%). Впрочем, эксперты банковского сектора отмечают, что в этом году только 20-25% денежных переводов из РФ, через платежные системы и карты, направляются в западные области Украины.

"Конечно, в голове не очень укладывается тот факт, что пока одни отправляются добровольцами на Донбасс, другие едут строителями в Ростов. Но украинская власть - не обозначив жестких границ конфликта, постоянно ища компромиссы и зубами вцепившись в "липецкие фабрики"- от самого начала формировала у населения гибридное отношение к тому, что происходит. И теперь женщины, которые встречают на коленях гробы с односельчанами из АТО, без сомнений отпускают мужчин штукатурами в Смоленск", - пишет Самаева.

Как известно, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширение санкций.

Верховная Рада должна была в четверг, 6 октября, рассмотреть проект постановления о введении визового режима с РФ, но депутатам на это не хватило времени.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Росcия
Россия пригрозила всем судам, которые будут направляться в украинские порты
Финляндия закрывает генконсульство РФ в Турку
МОК запретил Лондону проводить отбор на Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: