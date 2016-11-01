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Сытнику вручили документ с обвинениями в адрес Гонтаревой

Вторник, 1 ноября 2016, 14:13

Потерявшие свои депозиты вкладчики украинских банков вручили главе Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику заявление о совершении преступления высшими должностными лицами Нацбанка.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", документ также подписали 35 народных депутатов. Один из них, представитель "Батькивщины" Игорь Луценко, вручил его Сытнику.

"Мы сейчас идем подавать заявление о преступлении, вручим его лично в руки г-ну Сытнику вместе с буклетом про Гонтареву. Все понимали, что упадет Дельта банк, что упадет банк "Михайловский". Это прекрасно знала сама Гонтарева", – сказал Луценко, выступая на митинге, организованном обманутыми вкладчиками банков у стен НАБУ во вторник.

По его словам, многие парламентарии пытаются отстранить Гонтареву с 2015 года, но этому процессу мешало сильное сопротивление со стороны властей и надзирающих органов, которое "тяжело было побороть". Сейчас, по его словам, в вопросе необходимости немедленной отставки действующей главы НБУ есть понимание и у депутатов, и у общественности.

Принявший документ Сытник со своей стороны заявил, что пострадавшие вкладчики не являются прямой компетенцией НАБУ, но сказал, что его ведомство расследует вывод рефинансирования из ликвидированных банков.

"Мы видим, что почти все банки, вкладчики которых пришли сегодня, получали рефинансирование. И эти деньги уходили через латвийские или австрийские банки. Это государственные деньги и, возможно, к этому причастны должностные лица НБУ", – отметил директор НАБУ и пообещал изучить документ.

Темы: ГонтареваСытникНАБУ
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