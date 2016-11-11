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Евродепутаты просят Могерини помочь освободить Сущенко

Пятница, 11 ноября 2016, 09:57

Евродепутаты обратились к высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини с просьбой посодействовать решению дела незаконно задержанного в Москве журналиста Укринформа Романа Сущенко.

Текст письма, датированного 7 ноября 2016, опубликовал в своем Twitter адвокат Марк Фейгин, передает Укринформ.

"Мы, члены Европейского парламента и члены группы ЕС "Друзья Украины в ЕС", призываем к освобождению Романа Сущенко и просим Вас, Высокого представителя Европейского Союза, призвать к его освобождению и требовать от России уважать права украинских граждан", - говорится в письме.

В письме, подписанном евродепутатами Натали Гризбек, Пятрасом Ауштрявичусом, Зимантасом Бальчитисом, Михаэлем Бони, Анной Марией Корацца Бильдт, Марком Демесмакером, Анной Фотигой, Анной-Марией Гомес и Тунне Келам, говорится о том, что российские власти 30 сентября незаконно задержала на своей территории украинского журналиста Романа Сущенко.

"30 сентября Роман Сущенко был арестован российскими властями во время его частного визита в Москву. С момента ареста он содержится в изоляторе "Лефортово" по обвинению в шпионаже", - описывают евродепутаты хронику задержания Сущенко.

В то же время они настаивают на том, что арест Сущенко и обвинения, выдвинутые против него, полностью "необоснованные и самовольные".

"Мы шокированы этим арестом и мы обеспокоены увеличением незаконных арестов и незаконных задержаний в России", - заявили евродепутаты.

По их словам, дело против Сущенко является ничем иным, как "незаконным актом против украинских граждан со стороны Российской Федерации".

По мнению депутатов, задержание Сущенко является еще одним примером политики запугивания и преследования, которое осуществляет РФ.

Евродепутаты предупреждают, что дело Сущенко должно быть волнующим сигналом для любого потенциального посетителя России, "где каждый может быть обвинен в шпионаже и задержан".

Темы: Сущенко
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