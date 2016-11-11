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Москаль: закарпатской таможней руководит команда "винницких"

Пятница, 11 ноября 2016, 13:09

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль утверждает, что не имеет никакого влияния на закарпатскую таможню и ею сейчас руководят выходцы из Винницкой области.

Об этом говорится на его личной странице.

Таким образом Москаль отреагировал на контрабанду электромобиля стоимостью полмиллиона гривен, "которую на днях "не заметили" закарпатские таможенники".

"Раньше, как только правоохранители вскрывали таможенников на гораздо меньших нарушениях, пробалоговские СМИ кричали, что это "крышует" Москаль, который сделал начальником Закарпатской таможни ГФС своего человека – Колесникова. Сообщаю, что я таможню больше не "крышую", поскольку теперь кадры здесь расставляют винницкие", – заявил он.

"И.о. начальника Закарпатской таможни Станислав Балуев раньше работал на Винницкой таможне, заместитель председателя ГФС, который курирует таможню, Станислав Продан – из Винницкой области, "смотрящий" за таможнями советник председателя Государственной фискальной службы Геннадий Романенко – из Винницкой области", – рассказал Москаль.

Он также напомнил, что Романенко является кумом главы таможни времен Януковича Игоря Калетника, который также из Винницы и сейчас скрывается от следствия.

По словам Москаля, контрабанда автомобилей через закарпатскую таможню будет только набирать обороты. Кроме того, по его словам, "сейчас на Закарпатской таможне выстраивается разрушена схема сигаретного "бизнеса".

"И никакой реакции на это со стороны ГФС нет – нет отстранений, ни дисциплинарных производств", – добавил он.

Украинская правда

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Темы: МоскальтаможняФискальная службаЗакарпатьеВинницкая область
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