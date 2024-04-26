ГУР сообщило об уничтожении в Москве вражеского вертолета Ка-32

Главное управление разведки сообщило об уничтожении вертолета Ка-32 российских военных на аэродроме "Остафьево" в Москве.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "В ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме „Остафьево" министерства обороны РФ в городе Москва уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32".

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Детали: В разведке сообщили, что аэродром принадлежит Минобороны России и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром".

"Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности - для поддержки операций российской оккупационной армии", - пояснили в ГУР.

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Справочно: Ка-32 - советский и российский средний транспортный вертолет соосной схемы с двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси. Является гражданским развитием поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС, разработанным ОКБ им. М. И. Камова с учетом успешной эксплуатации семейства вертолетов Ка-25 и Ка-27 с палубы кораблей.

Напомним: Перед этим в Главном управлении разведки заявляли, что 17 апреля года на аэродроме "Кряж" в российском городе Самара уничтожили вертолет Ми-8.