В Донецкой области от обстрела боевиков погиб мирный житель

В Донецкой области в Ясиноватском районе в результате артобстрела боевиков погиб мирный житель.

Об этом 12 ноября сообщили в облуправлении Нацполиции.

По данным НП, погибший - 1961 года, житель пгт Новгородское, был охранником предприятия в н.п. Тоненькое.

Обстрел поселка начался около 23:00, на территории агрофирмы во время обстрела разорвалось более 35 снарядов, отметили в полиции.

"На месте происшествия работает полиция, предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 258 (Террористический акт) УК Украины", - говорится в сообщении.

фото - управление Нацполиции Донецкой области

Украинская правда