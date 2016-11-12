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ГПСУ: Переход на границе со Словакией заблокировали владельцы авто

Суббота, 12 ноября 2016, 11:33
ГПСУ: Переход на границе со Словакией заблокировали владельцы авто

Владельцы авто с иностранной регистрацией начали акцию по блокированию дороги, ведущей к пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией.

Об этом 12 ноября сообщили в Госпогранслужбе. 

"Активисты организовали акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины. Для локализации ситуации на месте находятся представители Нацполиции", - сообщили в ГПСУ.

Гражданам, планирующим поездки, рекомендуется выбирать маршруты через другие пункта пропуска: "Малые Сельминци" (пешеходный и для велосипедистов) - с 9:00 до 21:00; "Малый Березный" (автомобильный, пешеходный и для велосипедистов) - круглосуточно; "Чоп (Страж)" (железнодорожный) - круглосуточно, по графику движения поездов.

 
фото - пресс-служба ГПСУ 

Как сообщает издание Голос Карпат, организаторы акции протеста - так называемые "пересечники" - заблокировали въезд и выезд из Украины.

"Главная цель акции - уравнять в правах украинцев и граждан ЕС относительно ввоза транспортных средств и их пребывания на территории Украины ... Протестующие ссорятся не только с гражданами, которые хотят пересечь границу и с полицией, но и между собой. Их действия и слова часто несогласованы, а то и противоречивы. Пока неизвестно, как долго продлится акция", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что около 11:00 к месту, это проходит акция, подъехал микроавтобус, из которого активисты выгрузили деревянные поддоны. Их назначение на месте событий они не объяснили.

В числе митингующих также заметили экс-начальника Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова, который "открыто поддержал требования активистов", отмечает издание.

 
 

По данным Западного управления ГПСУ,  по состоянию на 12:00 перед пунктами пропуска в направлении Польши составляют: "Рава-Русская" - 250 авто, "Устилуг" - 200, "Краковец" - 180, "Ягодин авто" - 150, "Грушив" - 120, "Шегини" - 60, "Смильница" - 50, "Угринов" - 50.

В направлении Венгрии перед ПП "Вилок" - 20 авто, "Лужники" - 10.

В направлении Словакии, по данным ГНСУ, на ПП "Ужгород" и "М.Березный" очередей нет. Также очереди не зафиксированы в направлении Румынии и Молдовы.

Украинская правда 

Темы: границаСловакия
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