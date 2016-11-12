Потери Сирии от войны перевалили за $250 миллиардов

Гражданская война, которая началась в Сирии в 2011 году после кровавого вмешательства режима Башара Асада в мирную демонстрацию с требованием реформ и продолжается до сих пор, уже обошлась стране в 259 млрд долларов.

Об этом пишет агентство "Анадолу" со ссылкой на данные исследований Экономического и социального комиссии ООН для Западной Азии.

По данным института, начиная с 2011 года, в результате "арабской весны" потери экономик стран Ближнего Востока составили 600 млрд долларов, или 6% от ВВП региона в 2011-2015 годах.

По данным исследований, начиная с 2011 года, революции и переходный период в арабских странах привели к росту безработицы, а их экономический рост в 2014-2015 годах оставался на уровне 1,5%.