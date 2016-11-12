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Порошенко внес в Раду законопроект о предотвращении насилия над женщинами

Суббота, 12 ноября 2016, 18:49

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (Стамбульская конвенция).

Как сообщает в субботу пресс-служба президента, законопроектом предусмотрена ратификация Стамбульской конвенции и введение применения в законодательстве Украины международных стандартов предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин и домашнего насилия.

"Вступление в силу для Украины этой конвенции будет способствовать противодействию дискриминации по гендерному признаку, обеспечит дополнительные гарантии права на равенство между мужчинами и женщинами, устранит правовые положения, которые вызывают дискриминацию и усовершенствует гражданско-правовые средства защиты потерпевших от насилия", - отмечает пресс-служба.

Украинская правда

Темы: президентВерховная Рада
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