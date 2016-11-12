Хиллари Клинтон обвинила в своем поражении директора ФБР

Хиллари Клинтон обвинила в своем поражении на президентских выборах директора ФБР Джеймса Коми.

Об этом она заявила в субботу в ходе телефонной конференции с инвесторами своей предвыборной кампании, передает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам Клинтон "поворотным моментом" стало письмо Коми, посланное Конгрессу о том, что ФБР возобновляет расследование против нее из-за электронной переписки в бытность ее госсекретарем.

Спустя неделю Коми заявил, что Клинтон не должна быть привлечена к уголовной ответственности из-за переписки, однако ущерб кандидату от Демократической партии был уже нанесен.



Клинтон отметила, что команде Дональда Трампа удалось использовать эти заявления ФБР, чтобы "напасть" на нее.

28 октября Джеймся Коми сообщил, что ведомство возобновило расследование дела, связанного с использованием Клинтон в бытность ее госсекретарем личного почтового сервера для рабочей переписки. По его словам, это связано с обнаружением новых электронных писем.

Клинтон осудила решение главы ФБР сообщить публике о возобновлении расследования истории с электронными письмами, не установив, являются ли новые улики в деле против нее сколь-либо значимыми. Это решение она назвала странным.

Подобная активность ФБР в преддверии выборов вызвала гнев и среди других демократов. Глава фракции демократов в сенате Гарри Рид обвинил руководителя ФБР Джеймса Коми в нарушении закона и потребовал опубликовать данные о связях кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с Кремлем.