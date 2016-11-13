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"Интертелеком" починил сеть после обысков

Воскресенье, 13 ноября 2016, 10:46

Компания "Интертелеком" восстановила работу сети.

Об этом сообщается в воскресенье на странице компании в Facebook.

"Уважаемые абоненты, в результате напряженной работы сотрудников Интертелеком после изъятия СБУ технологического оборудования, рады сообщить, что работа сети – восстановлена", - заявил генеральный директор "Интертелекома" Борис Акулов.

Как сообщалось, в пятницу сотрудники СБУ проводили обыски в офисах компании "Интертелеком".

Акулов в субботу сообщил, что "из-за того, что в ходе следственных действий СБУ в офисе компании конфисковано техническое оборудование и серверы, временно перестали функционировать сети передачи данных у более миллиона абонентов "Интертелекома" по всей Украине".

"Голосовая связь в сети оператора "Интертелеком" работает", - уточнил он.

В СБУ обыски в компании объяснили тем, что специалистами службы был "раскрыт несанкционированный канал связи с временно оккупированным Крымом, который могли контролировать спецслужбы РФ".

Украинская правда

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