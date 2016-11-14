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Москаль: Мукачевский городской совет осуществил незаконные выплаты на 700 тыс

Понедельник, 14 ноября 2016, 02:22

Во время ревизии в управлении труда и социальной защиты населения Мукачевского горсовета выявлены финансовые нарушения на сумму более 700 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

"В ходе ревизии использования средств на социальную поддержку населения в Управлении труда и социальной защиты населения Мукачевского горсовета выявлены финансовые нарушения на значительные суммы. Ревизию проводил Западный офис Госаудитслужбы в Закарпатской области по поручению Кабинета Министров Украины. Всего установлены незаконные выплаты бюджетных средств на сумму более 700 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

В частности, говорится, что в результате предоставления внутренне перемещенными лицами недостоверной информации об имущественном и финансовом положении, а также отсутствия контроля со стороны Управления труда и соцзащиты населения за достоверностью этих данных, незаконно выплачено пособий на сумму 400 тысяч гривен.

Кроме того ревизия выявила незаконное использование бюджетных средств в сумме 300 тысяч гривен на выполнение местной программы "Дополнительный социальной защиты мукачевцев". Одноразовую адресную денежную помощь на дорогостоящее лечение предоставлено без подтверждения факта нахождения граждан на лечении в медицинских учреждениях, а также при отсутствии документов о расходах на проведение хирургических вмешательств и лечения.

Сообщается, что материалы ревизии переданы в прокуратуру Закарпатской области.

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Темы: МоскальЗакарпатьеденьги
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