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АТО: 35 атак, боевики продолжают обстреливать Станицу Луганскую

Понедельник, 14 ноября 2016, 06:42

За прошедшие сутки, 13 ноября, российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Луганском направлении, с использованием минометов различных калибров, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов враг обстрелял Костомарово, Крымское, Новоалександровку, Трехизбенку и Сокольники. По Станице-Луганской велся огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляны позиции вблизи населенных пунктов Широкино, Гнутово, Водяное, Новотроицкое, Талаковка и Павлополь.

На Донецком направлении в районе Авдеевки противник применил минометы 120 калибра.

Как сообщалось, в штабе АТО констатировали невозможность разведения сил и средств у Станицы Луганской ввиду нарушения боевиками рамочного соглашения от 21 сентября.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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