Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Волонтеры продают "Железный трон", чтобы собрать средства на АТО

Понедельник, 14 ноября 2016, 07:41

В Запорожье 14 ноября стартовал интернет-аукцион по продаже "Железного трона" из осколков разорвавшихся снарядов и брони – копии трона из популярного сериала "Игра престолов".

Об этом сообщает в понедельник "Радио Свобода".

В торгах могут принять участие все желающие, независимо от страны проживания. Средства от продажи трона будут направлены на помощь бойцам АТО, отмечают запорожские волонтеры.

"Можно писать со ставками в интернет-сообществе или в личных сообщениях. Уже предлагают 6 тысяч американских долларов, но в эквиваленте тепловизоров", – рассказал один из координаторов интернет-аукциона Тарас Белка.

"От этого не отказываемся, не обязательно деньгами. Если у кого-то есть эквивалент, который будет закрывать потребности бойцов, тоже будут приниматься ставки", – добавил он.

Аукцион продлится неделю – до 21 ноября.

Сейчас "Железный трон" находится в зоне АТО. По завершению торгов волонтеры планируют привезти его с Донбасса в Запорожье и передать покупателю.

Темы: волонтерыАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
волонтеры
В Херсоне перевозчики избили волонтера, который бесплатно эвакуировал людей
Оккупанты обстреляли Херсон: ранены 2 волонтеров
Россияне обстреляли Херсон, ранили волонтеров - ОВА
Последние новости
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
Все новости...
Реклама: