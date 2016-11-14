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Омелян попросил у украинцев прощения

Понедельник, 14 ноября 2016, 11:04

В связи с ненастьем остаются проблемы на "Укрзалізниці", около 30 поездов движутся с остановками и задержкой в графике.

Об этом в эфире 112 канала заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Укринформ.

"Приношу извинения перед теми, кто попал в снежные заторы. Мы делаем все, чтобы это поскорее решить. Задействовано более 1,5 тыс. техники автодора, все люди работают круглосуточно. У нас аномальные осадки были на половине территории Украины. Зацепило 10 областей, такого не было давно. Вчера я объездил 2 области, сегодня мой заместитель будет работать", - сказал Емельян.

Он отметил, что работа аэропортов была нормализована, также были расчищены дороги межгосударственного значения.

"Фактически нет задержек по рейсам. Есть определенные проблемы по линии "Укрзализниці". Сейчас мы над этим работаем. Были проблемы с около 30 поездами, которые шли с остановками или задержками по графику", - рассказал Омелян.

Он отметил, что существенные проблемы были из-за фур, многие из которых находились на дорогах с летней резиной.

"Они заблокировали движение, и доступ к расчистке дорог был затруднен. Надеюсь, в течение суток эти проблемы будут решены. Сейчас все дороги межгосударственного значения расчищены, ехать можно. У нас техника старая, но даже в этих условиях люди работают самоотверженно", - констатировал Емельян.

По прогнозам Министерства инфраструктуры, снегопады уже прекращаются. В течение суток будет восстановлено движение по дорогам Украины.

Как известно, 12-14 ноября вследствие неблагоприятных погодных условий из-за срабатывания систем защиты линий электропередач 988 населенных пунктов в тринадцати областях остались без электроэнергии.

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Темы: погодастихийное бедствие
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