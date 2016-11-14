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ГПУ предупреждает о фальшивых письмах от имени Луценко

Понедельник, 14 ноября 2016, 12:42

Генеральная прокуратура предостерегает от возможного распространения фальшивых писем от имени ГПУ.

Об этом сообщает в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Так, по ее словам, в Генпрокуратуру попало фальшивое письмо якобы за подписью Луценко под несуществующим номером и с поддельной подписью на имя начальника Одесской таможни ГФС Украины Юлии Марушевской.

"Как известно, сейчас в разгаре сезон экспорта грецкого ореха. Конкурирующие между собой компании, экспортирующие грецкие орехи с таможенной территории Украины, прибегают к фальсификации писем в контролирующие органы, чтобы убрать с рынка компании-конкуренты", – пишет Сарган.

 

По ее словам, содержание письма, его стиль и грамматические ошибки говорят о его фальшивости.

"Поэтому просим внимательно ознакомиться с официальными письмами, предостерегаем от возможных фальшивок и просим представителей исполнительной власти взвешенно подходить к решению таких "писем", – отметила Сарган.

14 ноября стало известно, что руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская подала в отставку.

Марушевская заявила, что остается в команде экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили и поддерживает все его действия.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура
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