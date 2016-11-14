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На госсекретаря МВД претендуют заместитель Авакова и безработные

Понедельник, 14 ноября 2016, 13:00

На должность госсекретаря МВД претендуют 11 человек.

Об этом свидетельствуют результатам мониторинговой миссии "ДоброЧесно" совместного проекта РПР и Наши деньги.

В частности кандидатом является первый заместитель директора Главного сервисного центра МВД Украины Сергей Гончаров.

"Гончаров участвовал в конфликте с ЕДАПС по полиграфкомбинату "Украина" на стороне Турчинова и Чеботаря. Дочь Чеботаря соседствует сестры жены Турчинова Раисы Вишневской в селе Лесники под Киевом на спорной земле (во время съемок сюжета по этой земле зять Чеботаря напал на группу "Наших грошей" Дениса Бигуса)", - сообщают активисты.

Также на эту должность претендует начальница юридического отдела ООО "Интертранс-групп" Юлия Зязина, руководитель аппарата Винницкого административного суда Сергей Климчук, начальник юридического отдела ОАО "Днепровская теплоэлектроцентраль" Анна Крамаренко.

О Крамаренко активисты указывают, что она участвует в конкурсах на государственного секретаря Минэкономразвития, МВД, Мининфраструктуры, Минэнерго, Минагро, Минэкологии, Минкульта.

"Много лет работала в ООО "Приднепровский фонд развития внешнеэкономической деятельности". Это фирма Сергея Найды - помощника нардепа от БПП Сергея Алексеева, который в 2003-2005 возглавлял юридический департамент "Киевэнерго", а в 2005 был советником министра Минтопэнерго Игоря Плачкова, топ менеджера "Киевэнерго" Р.Ахметова. В 2015 году Крамаренко является кандидатом на выборах в Днепродзержинский горсовета от партии "Наш край" (партия экс-регионалов)", - сообщают активисты.

Также кандидатами являются главный советник по вопросам борьбы с коррупцией "Международный центр перспективных исследований" Кирилл Куликов, который был парламентским помощником Виталия Кличко, в 2012 году баллотировался в ВР от "Удара", в 2007-2012 был народным депутатом от "Народной самообороны" Юрия Луценко.

"Был связан с Юрием Луценко. В 2005-2007 служил в органах, возглавлял Интерпол, хвастается, что занимался экстрадицией А.Шахова (Волконского) - организатора аферы " Элита-центр", - сообщают активисты.

Кандидатом также является временно безработный Вадим Лисниченко, который возглавлял райотдел милиции в г. Саврань Одесской области, а в 2015 баллотировался в райсовет от Радикальной партии Ляшко.

Также кандидатами являются руководитель военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области Олег Немчинов, временно безработная Ирина Нежинская, которая задекларировала 5 миллионов гривен подарков и выигрышей и не прошла тест на знание законодательства на конкурсе на должность председателя ГБР.

На должность госсекретаря МВД претендуют также инспектор по контролю за исполнением поручений отдела по работе с проблемными активами управления регионального контроля и безопасности департамента экономической безопасности и финансовых рисков ОАО "ГПЗКУ" Алексей Прохоренко, заместитель министра внутренних дел Алексей Тахтай, который до назначения в МВД работал в АП Сергея Левочкина.

Одиннадцатым кандидатом является юрисконсульт ОАО "Луцкий завод коммунального оборудования" Александр Терлецкий.

Как известно, 27 августа Кабинет министров ввел должность государственного секретаря в Министерстве финансов.

21 октября Кабинет министров ввел должность государственного секретаря в Министерстве обороны.

Украинская правда

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Темы: АваковМВД
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