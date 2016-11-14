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В Рязани обещают не называть улицу именем Трампа

Понедельник, 14 ноября 2016, 13:07

Власти российской Рязани не поддерживают инициативу переименования одной из городских улиц в честь Дональда Трампа.

Как заявил председатель комиссии города Николай Булычев, несколько лет назад топонимическая комиссия отказалась от использования имен в названиях новых улиц, сообщает ТАСС.

"Я заранее знаю ситуацию, мы откажем заявителям в переименовании. Я, конечно, не могу говорить за всю комиссию, но, зная своих коллег, мы откажем. Рязань несколько лет назад отказалась от присвоения улицам именных названий, так как в советское время более 90% улиц утратили исторические наименования", – сказал он.

Кроме того, по словам Булычева, присвоение улицам имен, фамилий известных жителей города, России и зарубежных стран может производиться по истечении не менее пяти лет со дня смерти указанных лиц. Он подчеркнул, что соответствующее предложение к городским властям официально пока не поступало.

Как известно, ранее в интернете начался сбор подписей за переименование улицы 2-я Безбожная в улицу Дональда Трампа. По мнению городских активистов, название Безбожная оскорбляет чувства верующих. В настоящее время предложение собрало более 170 из 200 необходимых подписей.

Агентство отмечает, что на этой улице, которой предлагается присвоить имя избранного президента США, стоят четыре ветхих дома.

Темы: ТрампРосcия
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