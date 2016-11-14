Аваков ждет позицию Деканоидзе относительно отставки
Понедельник, 14 ноября 2016, 13:50
Глава МВД Арсен Аваков обещает прокомментировать заявление главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе по факту его оглашения.
Так он прокомментировал информацию источников о готовящейсся отставке Деканоидзе.
"Я обнародую свою позицию по факту ее выступления", – сказав Аваков.
Ранее источники УП сообщили, что глава Нацполиции уходит в отставку.
На 14 ноября Деканоидзе созвала пресс-конференцию.
Украинская правда