Аваков ждет позицию Деканоидзе относительно отставки

Глава МВД Арсен Аваков обещает прокомментировать заявление главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе по факту его оглашения.

Так он прокомментировал информацию источников о готовящейсся отставке Деканоидзе.

"Я обнародую свою позицию по факту ее выступления", – сказав Аваков.

Ранее источники УП сообщили, что глава Нацполиции уходит в отставку.

На 14 ноября Деканоидзе созвала пресс-конференцию.

Украинская правда