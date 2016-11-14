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Порошенко: Не могу представить, чтобы Трамп признал Крым российским

Понедельник, 14 ноября 2016, 13:53

Президент Петр Порошенко заявляет об отсутствии какой-либо информации о договоренности между США и РФ после прошедших в США президентских выборов.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Стокгольме, отвечая на вопрос журналиста об опасениях укрепления сотрудничества между США и РФ, в том числе по линии признания оккупированного Крыма российским, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У меня нет никакой информации относительно каких-то договоренностей между США и Россией. Вопрос Крыма не лежит в плоскости отношений США и России", - сказал он.

Порошенко напомнил, что ни одно государство в мире, кроме Северной Кореи, не признало принадлежность оккупированного Крыма Российской Федерации.

Но США ведь - это не Северная Корея, поэтому давайте уважать народ США и их президента. Я не могу себе даже представить такую ситуацию", - сказал президент Украины.

Порошенко высказал уверенность в том, что новый президент США будет "крепким и сильным, и, несомненно, будет партнером Украины".

Как известно будучи кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что большинство жителей Крыма сделали выбор в пользу России и США должны это учитывать.

Темы: ТрампКрымСША
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