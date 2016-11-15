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Улюкаева доставили в суд, он не признает вину – СМИ

Вторник, 15 ноября 2016, 14:05

Министра экономики России Алексея Улюкаева, обвиняемого во взяточничестве, доставили в Бассманный суд Москвы. Следствие просит для него домашний арест.

Об этом сообщила и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следствие ходатайствует об избрании Алексею Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила она.

В свою очередь источник агентства ТАСС сообщил, что министр экономического развития РФ отвергает факт получения взятки, а также каких-либо иных противоправных действий с его стороны.

Тем временем премьер-министр России Дмитрий Медведев "подписал распоряжение о возложении временного исполнения обязанностей министра экономического развития на заместителя министра экономического развития Елина Евгения Ивановича".

Елин с 2013 года занимает пост заместителя министра экономического развития.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин получал всю информацию о ходе оперативной разработки главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева с самого начала, то есть еще до задержания.

"Президенту, конечно, доложено (о задержании Улюкаева), он в курсе. Ему было доложено собственно в момент начала оперативной разработки, то есть, он получал всю информацию", - подчеркнул Песков.

По словам пескова, Путин пока не принимал решения об отставке Улюкаева.

Как известно, в ночь на 15 ноября Улюкаев был задержан.

Следком РФ обвиняет Улюкаева в вымогательстве взятки и в особо крупном размере. Как заявляет СК, Улюкаев был задержан при получении 2 миллионов долларов.

По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя ПАО "НК "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению ПАО "НК "Роснефть" государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть". При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании.

ТАСС, РИА Новости

Темы: ПутинРосcиякоррупция
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