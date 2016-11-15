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24-летнюю Дееву в структуру МВД привела Згуладзе

Вторник, 15 ноября 2016, 17:42

Нового заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Анастасию Дееву в структуру МВД пригласила работать Эка Згуладзе, которая в свое время была замом Авакова.

Об этом сама Деева рассказала в интервью "Украинской правде".

По словам 24-летнй заместителя главы МВД, Згуладзе связалась с ней по телефону в январе 2015-го.

"Наверное, по рекомендации, но я так и не узнала – чьей, я же не могла задать такой вопрос своему начальнику. Мне просто поступил звонок. 8 января 2015-го года я пришла к ней на собеседование, 13-го января вышла на работу", – рассказала Деева.

Относительно обязанностей, которые она выполняла, Деева назвала координацию с международными организациями, донорами, посольствами и международными партнерами:

"Если привести конкретный пример, то я занималась всем – от привлечения и получения униформы для патрульной полиции, заканчивая организацией тренингов для подразделения".

По словам Деевой, она "занималась всеми донорскими проектами. От  – патрульной полиции, до тренингов спецподразделений КОРД, Сервисных Центров, ГСЧС, новаций в Миграционной службе".

Сама Згуладзе рассказала УП, что после своего увольнения просила Дееву не покидать министерство и остаться, так как она вела большинсвто проектов команды. 

По ее мнению, назначение Деевой – "абсолютно логичный шаг министра Авакова". 

Как известно, общественность смутил 10-летний опыт работы нового зама Авакова в резюме

"Подрабатывала модератором на телешоу – это когда ты подаешь микрофон участникам программы", – поведала Деева о том, чем занималась в 15 лет.

Также Деева отметила, что ее "назначение и отставка Хатии Деканоидзе никак не связаны".

О том, как согласовывалась кандидатура Деевой на должность заместителя главы МВД, можно прочитать здесь.

Подробнее о новом заместителе главы МВД читайте в материале "Анастасия Деева: эта травля имеет своего режиссера. И адекватный человек это поймет".

Украинская правда

Темы: МВДАваков
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