24-летнюю Дееву в структуру МВД привела Згуладзе
Нового заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Анастасию Дееву в структуру МВД пригласила работать Эка Згуладзе, которая в свое время была замом Авакова.
Об этом сама Деева рассказала в интервью "Украинской правде".
По словам 24-летнй заместителя главы МВД, Згуладзе связалась с ней по телефону в январе 2015-го.
"Наверное, по рекомендации, но я так и не узнала – чьей, я же не могла задать такой вопрос своему начальнику. Мне просто поступил звонок. 8 января 2015-го года я пришла к ней на собеседование, 13-го января вышла на работу", – рассказала Деева.
Относительно обязанностей, которые она выполняла, Деева назвала координацию с международными организациями, донорами, посольствами и международными партнерами:
"Если привести конкретный пример, то я занималась всем – от привлечения и получения униформы для патрульной полиции, заканчивая организацией тренингов для подразделения".
По словам Деевой, она "занималась всеми донорскими проектами. От – патрульной полиции, до тренингов спецподразделений КОРД, Сервисных Центров, ГСЧС, новаций в Миграционной службе".
Сама Згуладзе рассказала УП, что после своего увольнения просила Дееву не покидать министерство и остаться, так как она вела большинсвто проектов команды.
По ее мнению, назначение Деевой – "абсолютно логичный шаг министра Авакова".
Как известно, общественность смутил 10-летний опыт работы нового зама Авакова в резюме
"Подрабатывала модератором на телешоу – это когда ты подаешь микрофон участникам программы", – поведала Деева о том, чем занималась в 15 лет.
Также Деева отметила, что ее "назначение и отставка Хатии Деканоидзе никак не связаны".
О том, как согласовывалась кандидатура Деевой на должность заместителя главы МВД, можно прочитать здесь.
Подробнее о новом заместителе главы МВД читайте в материале "Анастасия Деева: эта травля имеет своего режиссера. И адекватный человек это поймет".
Украинская правда