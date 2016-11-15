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Садовый возмущен обысками в горсовете

Вторник, 15 ноября 2016, 19:37

Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что обыски вроде тех, что произошли в горсовете во вторник являются одной из причин, почему в Украину не приходят инвесторы.

Об этом он написал на своем Facebook.

"Инвестируйте в Украину!" - призывают президент и премьер. "Да-да, мы вас ждем!" - потирает руки Генпрокуратура. Сегодняшние действия в городском совете - лучший ответ на вопрос, почему в Украину не идет инвестор", - заявил Садовый.

Ранее в ГПУ объяснили, что обыски прошли из-за того, что служащих Львовского городского совета подозревают в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

"Два года назад мы привлекли ведущего европейского индустриального девелопера – голландскую компанию CTP. Голландцы запланировали построить в промзоне Рясное-2 современный индустриальный парк на 3000 рабочих мест. Город подвел коммуникаций, мы провели открытый конкурс, убедили инвесторов вкладывать деньги в Украину", - прокомментировал эту новость мэр города.

"Голландцы имели кучу причин принять отрицательное решение: страна в страшном экономическом кризисе, коррупция, война и тд. Но они решились. Сегодня всем нам передали привет из прошлого", - добавил он.

Украинская правда

Темы: ЛьвовГенпрокуратура
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