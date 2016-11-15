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Глава Генической РГА обратился к Путину: Натворили вы, товарищи, делов

Вторник, 15 ноября 2016, 22:11

Глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину в связи с отсутствием подачи газа в Генический район из Крыма.

Видео было записано во время посещения Арабатской стрелки, где находится крановый узел на магистрали между Геническим районом и Крымом, и газовый амбар, предназначенный для аварийного сброса газа.

Воробьев продемонстрировал журналистам, что подача газа в Генический район из Крыма полностью отсутствует, а газовая заслонка закрыта с тех пор, как 1 августа 2015 года крымская сторона по своей инициативе перекрыла подачу газа с Арабатской стрелки в Глебовское хранилище на территории полуострова.

Открывалась газовая заслонка лишь вначале текущего года, когда во времена морозов, подкачивался газ с Крыма, сообщает "Новый визит".

В своем видеообращении Воробьев демонстрирует Путину, к каким последствиям привели его решения, и размышляет об украинско-российских отношениях.

Напомним, что в начале года в Геническе из-за снижения температуры до "минус" 14 градусов и ограниченной мощности по добыче газа местного Стрелковського месторождения упало давление в газопроводе, в результате чего без газа остались 44 многоквартирных домов и 400 частных домов.

4 января представители Херсонской областной государственной администрации и ОАО "Херсонгаз" сообщили об отсутствии реверса из Крыма, что привело к недостатку газа для отопления Геническа.

Вечером 12 ноября российские СМИ сообщили, что город Геническ и Генический район Херсонской области начали получать газ из аннексированного Крыма.

Позже глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев опроверг эту информацию.

Украинская правда

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Темы: Херсонская областьПутин
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