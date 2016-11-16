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В Раде призівают израильский Кнессет признать Голодомор геноцидом

Среда, 16 ноября 2016, 10:18

Народные депутаты Украины призывают парламент Израиля, который на этой неделе должен рассматривать признание Голодомора в Украине геноцидом, принять положительное решение.

Такие призывы звучали в Верховной Раде во время рассмотрения проекта постановления о проведении парламентских слушаний по случаю 75 годовщины трагедии в Бабьем Яру.

Парламент Украины одобрил такое постановление 252 голосами. Перед тем, выступая с трибуны, народные депутаты Олег Ляшко (Радикальная партия) и Георгий Логвинский (Народный фронт) призвали Кнессет признать Голодомор геноцидом украинцев.

"Мы рассчитываем на поддержку Кнессета, который на этой неделе должен рассмотреть резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Мы убеждены, что депутаты Кнессета примут соответствующее историческое решение и будут 25 страной мира, которая отдаст дань уважения и памяти миллионам украинцев, невинно убиенных сталинским режимом", - сказал Ляшко.

В свою очередь народный депутат Логвинский отметил, что вопрос о признании Голодомора геноцидом украинцев был внесен на рассмотрение Кнессета после того, как вице-спикер Кнессета посетила Киев и мероприятия почтения памяти жертв Бабьего Яра.

"Я хотел бы поблагодарить (Израиль – ред.) за то, что вчера несмотря на то, что российские ракеты расположены, как говорит руководство Израиля, в 20 метрах от границы Израля, они вчера проголосовали за то, что Крым – это Украина", - Логвинский.

Как известно, парламент Израиля на этой неделе рассмотрит резолюцию о признании Голодомора актом геноцида украинского народа.

Соответствующее решение утвердил в понедельник Президиум Кнессета во главе с председателем Юлием Йоелем Эдельштейном.

Татьяна Кусок, УП

Темы: геноцидголодомор
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