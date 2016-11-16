Емельянов, которого хочет посадить ГПУ, подался в судьи Верховного Суда

Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов, которому месяц назад Генпрокуратура вручила подозрение в совершении преступления, подал заявку на участие в конкурсе на должность судьи Верховного Суда Украины.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" пишет журналист Сергей Андрушко.

Емельянов прокомментировал это так: "В соответствии с требованиями законодательства и документов, предоставленных в комиссию, я подал электронную заявку на участие".

Он считает, что шансы стать судьей Верховного Суда у него высокие. По его мнению существования подозрения от Генпрокуратуры не является препятствием для участия в конкурсе, поскольку в Украине существует презумпция невиновности.

"В Украине есть презумпция невиновности, до тех пор, пока нет обвинительного приговора суда я являюсь невиновным лицом, и подозрение не является документом, устанавливающим мою вину", - сказал он.

По мнению Емельянова, ГПУ процедуру вручения подозрения судьи возбудила (по его мнению, она должна быть вручена Генпрокурором или его заместителем лично).

"Подозрение является неправомерным, даже не было должным образом мне предъявлено, поэтому все факты или какие-то доказательства, которые возможны быть в этой подозрении являются недействительными и не имеют под собой никаких надлежащих свидетельств или вообще свидетельств, то есть никогда такого вмешательства не было, все обстоятельства, изложенные в подозрении являются надуманными, это заказное дело, и я считаю, как только она дойдет до суда, если она вообще дойдет до суда, будет закончена нормальным правильным решением, оправдывает меня как гражданина Украины", - сказал он.

Андрушко заявляет, что, несмотря на объявление подозрения судьи Емельянова, он продолжает выполнять судейские полномочия и принимать решения.

По словам председателя Высшего хозяйственного суда Украины Богдана Львова, чтобы судья был отстранен от исполнения судейских полномочий, для этого нужно, чтобы ГПУ провела ходатайство в Высший совет правосудия, которая этот вопрос должна рассмотреть.

"Вместе с тем, как сообщили в Высшем совете юстиции, осуществляющего полномочия к созданию Высшего совета правосудия, "по данным автоматизированной системы делопроизводства Высшего совета юстиции, Генеральная прокуратура Украины с указанной просьбой (о снятии неприкосновенности с судьи Емельянова А.С) не обращалась", - пишет Андрушко.

Как известно, судья Артур Емельянов - один из двух бывших руководителей Высшего хозяйственного суда во времена президента Януковича

18 октября 2016 Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим голове и заместителю Высшего хозяйственного суда а ныне судьям этого суда Артуру Емельянову и Виктору Татькову.

"Следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011- 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений. Исследуется около 7000 случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими необходимых злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций ", - отметили в ГПУ.

Украинская правда