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Чиновник АП заявил, что закрытие Ex.ua – это "классно"

Четверг, 17 ноября 2016, 11:56

Замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив считает, что прекращение работы файлообменника Ex.ua является позитивным моментом и безусловным успехом в сфере борьбы с пиратством в интернете.

Об этом он рассказал журналистам в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У них (Ex.ua – ред.) есть бизнес-модель, которая давала им возможность зарабатывать средства, распространяя нелегальный видеоконтент, вставляя в него украинскую рекламу. Украинские рекламодатели платили деньги за размещение рекламы, а правообладатели контента не получали никакой бенефиции от этого", – сказал он.

Шимкив заявил, что владельцы ресурса получали таким образом около $1 млн доходов в год.

"Знаете, всегда в пиратской истории наступал момент, когда пираты осознанно переходили на светлую сторону. Это классно", – сказал Шимкив.

Как известно, 16 ноября Ex.ua сообщил о решении прекратить свою работу и попросил всех пользователей изъять файлы из своих архивов до 30 ноября.

В ресурсе отметили, что за последний год им довелось ощутить на себе прямые угрозы, шантаж (в т.ч. и на межгосударственном уровне), DDoS атаки, которые подвергают опасности личную информацию и личные файлы пользователей, которые хранятся на ресурсе.

В Ex.ua считают, что их ресурс работал в правовом поле, однако "не всем нравилась такая трактовка законодательства".

Ранее силовики изъяли сервера крупнейшего онлайн-кинотеатра Украины Fs.to, тем самым заблокировав его работу. Представители ресурса пообещали восстановить работу в ближайшие дни.

Темы: авторское правоинтернетАдминистрация президента
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