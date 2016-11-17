Лукашенко хочет провести выборы в Украине: Мы наведем порядок

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов организовать местные выборы на Донбассе и взять под контроль границу Украины и России.

Об этом Лукашенко заявил 17 ноября во время общения с представителями средств массовой информации и блогерами из России, передает tut.by

"Я говорил с Путиным, и сказал ему — чего бы ни стоило, нам нужно придумать что-то, чтобы начался обратный процесс… Победителей в этой войне не будет. Чем дольше длится конфликт, тем хуже будет для Украины, России и тех, кто там остался", - считает Лукашенко.

По его мнению, выход из сложившейся ситуации можно найти.

"Как? Будет желание двух сторон, выход можно найти. Если эти две стороны договорятся и увидят роль Беларуси — мы готовы. Хоть провести местные выборы, о которых столько говорят — готовы организовать. Хотите — закроем границы на Донбассе, эти 400 километров границы между Украиной и Россией, порядок наведем — мы это сделаем", - предложил Лукашенко.

По его словам, свои предложения Беларусь передавала и Западу, и России.

"Мы и Западу предлагали, Владимир Владимирович Путин знает наши предложения — молчат. Значит, не хочется им, особенно Западу. Значит, не нужен им мир в Украине", — считает Лукашенко.

Также президент Беларуси заявил, что Западу не выгодна ни сильная Россия, ни Беларусь, ни Украина.

"Мы же родные люди. Белорусы, украинцы, россияне — нам ли драться? Надо начинать, все забудется, все зарубцуется… Не хочу вдаваться в подробности, но вы должны знать одно — украинцы и россияне нам доверяют. Мы не рвемся в миротворцы и посредники, но по-человечески, по мужски и по-братски помочь готовы", — заключил он.

Как известно, 15 ноября ООН приняла резолюцию о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму. Против резолюции проголосовали 23 страны, среди которых Беларусь.

Относительно выборов - международные наблюдатели не раз ставили под сомнение проведенные в Беларуси выборов. Так, в сентябре этого года БДИПЧ ОБСЕ заявили, что "парламентские выборы" в Беларуси не соответствовали ключевым международным стандартам проведения демократических и свободных выборов.