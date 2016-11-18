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В ОБСЕ предупредили о возможном наступлении боевиков на Мариуполь

Пятница, 18 ноября 2016, 02:53
В ОБСЕ предупредили о возможном наступлении боевиков на Мариуполь

Посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дэниел Бер заявляет о возможности наступления объединенных российско-террористических сил на Мариуполь и его окрестности.

Об этом говорится в заявлении Бера, которое он произнес на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает УНИАН.

"Мы и до сих пор серьезно обеспокоены из-за наращивания сил объединенными российско-сепаратистскими силами за пределами Мариуполя", - заявил Бер.

Он сообщил, что 14 ноября российско-террористические силы блокировали доступ наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые хотели посетить два района, расположенных к северо-востоку от Мариуполя.

"Обращая внимание на то, что СММ наблюдала связь между ограничением в доступе и нарушениями режима прекращения огня, мы глубоко обеспокоены тем, что объединенные российско-сепаратистские силы, возможно, планируют больше нападений на Мариуполь или его окрестности", - заявил Бер.

В этой связи дипломат напомнил, что лишь две недели назад российско-сепаратистские силы осуществили обстрел пригорода Мариуполя из ракетных систем залпового огня.

"Мы призываем Россию и сепаратистов, которых она поддерживает, предоставить наблюдателям полный и неограниченный доступ к районам вблизи Мариуполя и немедленно отвести запрещенное вооружение", - заявил Бер.

Бер также сообщил, что только на двух пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией ОБСЕ насчитала более 30 тысяч человек в униформе военного образца, которые пересекали эту границу.

Темы: МариупольДонбассОБСЕ
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