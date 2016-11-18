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Меркель: Соглашение о ЗСТ между ЕС и США пока не будет заключено

Пятница, 18 ноября 2016, 05:52

Соглашение о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP) между ЕС и США на данном этапе, после победы Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах, не сможет быть заключено.

Об этом заявила Канцлер Германии Ангела Меркель, пишет DW.com.

"Я всегда прилагала активные усилия для заключения торгового соглашения с США. Мы сделали значительный прогресс в ходе переговоров, однако они не будут завершены сейчас", - отметила Меркель во время совместной с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой пресс-конференции в Берлине.

При этом Меркель высказала надежду, что "однажды" стороны вернутся к переговорам о создании зоны свободной торговли.

Канцлер ФРГ также поблагодарила Обаму за "полное доверия и дружеское сотрудничество" между двумя странами в течение восьми лет президентства действующего главы США. В свою очередь, Обама отметил, что если бы он был немцем, то поддержал бы выдвижение Меркель на четвертый канцлерский срок. Также он в очередной раз сделал комплимент Меркель, отметив, что в течение его президентства она была "замечательной партнершей".

В то же время Ангела Меркель в очередной раз отказалась сообщить, будет ли выдвигать она свою кандидатуру на еще один канцлерский срок, - она ​​ответит на этот вопрос, когда наступит подходящее время.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЕСзона свободной торговли
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