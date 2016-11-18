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Боевики снова обстреливали пункт пропуска "Золотое" и "Марьинку"

Пятница, 18 ноября 2016, 07:46

Боевики 17 ноября обстреливали контрольный пункт въезда и выезда "Золотое", что на Луганщине.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Twitter.

"Террористы из АГС-17 вчера совершили обстрел КПВВ "Золотое", – информирует ведомство.

"Огонь российские наемники по украинским позициям вели со стороны н.п. Первомайск" – уточняют пограничники.

Также в четверг боевики обстреливали из стрелкового оружия позиции пограничников в направлении "Марьинки" со стороны Александровки.

Кроме того, сообщается, что через КПВВ "Майорское" на Донетчине проехали 10 грузовиков с гуманитарными товарами для жителей Донецкой области от организации "Человек в беде".

Алена Рощенко, УП

Темы: ДонбассАТОбоевые действияПограничная служба
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