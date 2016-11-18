Боевики снова обстреливали пункт пропуска "Золотое" и "Марьинку"

Боевики 17 ноября обстреливали контрольный пункт въезда и выезда "Золотое", что на Луганщине.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Twitter.

"Террористы из АГС-17 вчера совершили обстрел КПВВ "Золотое", – информирует ведомство.

"Огонь российские наемники по украинским позициям вели со стороны н.п. Первомайск" – уточняют пограничники.

Терористи з АГС-17 учора здійснили обстріл КПВВ "Золоте". Вогонь російські наймаці по українських позиціях вели з боку н.п. Первомайськ. — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) November 18, 2016

Также в четверг боевики обстреливали из стрелкового оружия позиции пограничников в направлении "Марьинки" со стороны Александровки.

Учора терористи зі стрілецької зброї обстрілювали позиції прикордонників на напрямку «Мар’їнки». Вогонь вівся з н.п. Олександрівка. — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) November 18, 2016

Кроме того, сообщается, что через КПВВ "Майорское" на Донетчине проехали 10 грузовиков с гуманитарными товарами для жителей Донецкой области от организации "Человек в беде".

10 вантажівок з гуманітарними товарами для жителів Донецької обл. від «Людина в біді» прослідували через КПВВ «Майорське». — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) November 18, 2016

Алена Рощенко, УП